ترجيحات بصرف رواتب المتقاعدين الخميس المقبل

شفق نيوز- بغداد

رجحت مصادر مطلعة، أن تُصرف رواتب المتقاعدين يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع عطلة المصارف المقررة غداً الأربعاء، فيما لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بهذا الشأن.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن عطلة المصارف المقررة يوم غد الأربعاء تأتي لغرض إنجاز أعمال الموازنات نصف السنوية وإجراءات الجرد السنوي، ضمن الإجراءات الإدارية الدورية التي تُنفذ سنوياً.

وأضافت أن تعليق الدوام في المصارف قد يؤدي إلى تأجيل عمليات صرف رواتب المتقاعدين إلى يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أنه لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي يؤكد موعد الصرف.