تربية نينوى تدعو التدريسيين "الراغبين" بتغيير اختصاصاتهم إلى تدريس اللغة الكوردية

شفق نيوز/ دعت المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، يوم الخميس، إدارات المدارس الثانوية والاعدادية والمهنية بدواميها الصباحي والمسائي ومعاهد الفنون الجميلة في المحافظة إلى تسجيل أسماء الأساتذة الراغبين بتدريس اللغة الكوردية في المحافظة من الاختصاصات كافة.

وجاء في وثيقة موقعة من المدير العام وكالة خالد عبد العزيز مسلط، وردت لوكالة شفق نيوز، إنه "اشارة الى كتاب وزارة التربية / المديرية العامة للدراسات الكردية ذي العدد (2441) في 22/ 4/ 2024 المرفق نسخة منه ربطاً والمتضمن عدم الممانعة من تغيير الاختصاص من اختصاص الاجتماعيات والاختصاصات الأخرى (الفيض) الى اختصاص اللغة الكوردية".

ولفت إلى أنه "على الراغبين بتغيير اختصاصهم الى اللغة الكوردية مراجعة ديوان المديرية العامة لتربية نينوى/ قسم الدراسات الكوردية، لغرض حصر الاسماء ليتسنى لنا اجراء الاختبار لهم وبيان مدى القدرة على تدريس المادة".