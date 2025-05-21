تربية نينوى تحسم الجدل: بطاقة الناخب ليست شرطاً لدخول الامتحانات

شفق نيوز/ أكدت مديرية تربية محافظة نينوى، يوم الأربعاء، أن الحصول على بطاقة الناخب لا يُعد شرطاً لدخول امتحانات الصف السادس الإعدادي، في وقت سجلت فيه المحافظة أكثر من 25 ألف عملية تحديث للبطاقة البيومترية خلال أسبوع واحد.

وقال معاون مدير عام تربية نينوى، خالد الشاهين، لوكالة شفق نيوز، إن "الحديث عن إلزام الطلبة بتقديم بطاقة الناخب للحصول على البطاقة الامتحانية غير دقيق، ولا يوجد أي توجيه رسمي بهذا الخصوص".

وأوضح أن "الأمر يأتي في إطار تشجيع الطلبة على المشاركة المستقبلية في الانتخابات، وليس من باب الإلزام أو ربطها بحقوقهم التعليمية".

وأضاف أن "المدارس لم تتلقَ أي تعليمات من وزارة التربية أو الجهات المعنية بفرض شرط البطاقة البيومترية"، مبيناً أن "التعاون القائم بين مفوضية الانتخابات وبعض المؤسسات التعليمية هدفه فقط تعزيز الوعي الانتخابي لدى فئة الشباب".

من جانبه، قال محمود عزو، المتخصص في شؤون الانتخابات، إن "نينوى شهدت خلال الأيام السبعة الماضية تحديث بيانات أكثر من 25 ألف مواطن، وهو رقم كبير يعكس تزايد الوعي الانتخابي مقارنة بالفترات الماضية".

وأشار إلى أن "ما يقارب مليون ناخب في نينوى لم يكونوا قد حدثوا بياناتهم، بينهم نحو ربع مليون شاب من مواليد 2005 و2006 و2007، ممن أصبحوا مؤهلين للمشاركة في الانتخابات بعد بلوغهم السن القانونية".

واعتبر عزو، أن تشجيع طلاب السادس الإعدادي على الحصول على بطاقة الناخب يمثل خطوة محفزة لتعزيز مشاركتهم في العملية الديمقراطية، بشرط ألا يُفهم ذلك كإجراء إلزامي أو شرط للحصول على حقوق تعليمية".