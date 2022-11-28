تربية كوردستان تؤكد تعزيز العلاقات التعليمية بين الإقليم وألمانيا

شفق نيوز / أكد وزير تربية اقليم كوردستان آلان حمه سعيد، اليوم الاثنين، ضرورة تعزيز العلاقات و"تقويتها" بين الإقليم وألمانيا، فيما شدد على الاهتمام بالمدارس الألمانية في إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال استقبال وزير تربية الاقليم للقنصل الألماني لدى اربيل كلاوس شتراشر، بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

واكد الجانبان خلال اللقاء على "ضرورة تقوية علاقات ألمانيا بإقليم كوردستان لا سيما في مجال التربية و التعليم"، مشددين في الوقت نفسه على "الاهتمام بالمدارس الألمانية في اقليم كوردستان".