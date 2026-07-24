تربية كركوك تنفي صلة قرابة بين مدير مركز امتحاني والأشقاء الأوائل: تفوقهم ليس وليد الصدفة

شفق نيوز- كركوك

نفت مديرية تربية محافظة كركوك، يوم الجمعة، صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود صلة قرابة بين مدير أحد المراكز الامتحانية والطلبة الثلاثة الحاصلين على المعدلات الكاملة في نتائج الدراسة الإعدادية، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة مروجي تلك الادعاءات.

وقالت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن ما يُتداول عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود علاقة قرابة بين مدير المركز الامتحاني والطلبة الأوائل "مزاعم باطلة ولا أساس لها من الصحة".

وأضافت أن مدير المركز الامتحاني، قيصر حسن عبد الله، مكلف رسمياً بإدارة المركز بموجب أمر إداري صادر عن المديرية، ولا تربطه أي صلة قرابة بالطلبة المتفوقين.

وأوضحت أن الطلبة الثلاثة هم إخوة أشقاء، وأن تفوقهم ليس وليد الصدفة، ويأتي امتداداً لمسيرة أسرية متميزة، إذ سبق لشقيقهم الأكبر أن حقق معدل (100%) في العام الدراسي الماضي، وحظي بتكريم من رئيس مجلس الوزراء.

واستنكرت المديرية ما وصفته بمحاولات التشهير بالطلبة المتفوقين وعائلاتهم والتشكيك بنزاهة العملية الامتحانية، مؤكدة أن هذه الادعاءات تمثل إساءة للمؤسسة التربوية وملاكاتها.

وشددت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج الأخبار الكاذبة، داعية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل تداول المعلومات.