تربية كركوك تقيم "أكبر" تجمع كشفي منذ تأسيسها (صور)

شفق نيوز/ أقامت المديرية العامة لتربية كركوك - قسم النشاط الرياضي والكشفي، يوم الثلاثاء، "أكبر" تجمع كشفي منذ تأسيسها.

وشارك في التجمع الذي يقام للمدة من 5 -7 آذار الحالي جميع المراحل العمرية والصنوف (الأشبال - الزهرات - المرشدات - المرشدة المتقدمة - الكشاف - الكشاف المتقدم).

وقال مدير عام تربية كركوك منصور مذري سلوم لوكالة شفق نيوز، إن مديريته "ارتأت أن ترعى تجمعاً كشفياً ربيعياً واسعاً يقام في كركوك وفي طفرة نوعية مختلفة من ناحية التنظيم وفق السياقات الحديثة وبمشاركة اعداد هائلة لكل مدارس المحافظة".

واضاف ان "المديرية قررت تكرار مثل هكذا تجمع والذي يضم جميع مكونات وأطياف كركوك التي تعيش تحت مظلة المحافظة"، مبينا ان "الهدف من هذا المخيم هو تطوير الجانب الفكري والبدني للطلبة وبناء جيل العراق الواعد".

واكد سلوم ان "تربية كركوك تعمل وفق منهاج وزارة التربية العراقية التي تعمل على بناء أسس رصينة جديدة للجيل القادم وبنائها بشكل سليم".

واوضح ان "تربية كركوك وضعت برنامجها السنوي بشأن الرياضة الكشفية وستكون التجمعات في السنوات المقبلة بشكل اعم واوسع".