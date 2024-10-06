تربية كركوك تطلق موسهما الثقافي والأدبي وتحدد شروط السفرات المدرسية

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لتربية كركوك، يوم الأحد، إطلاق موسهما الثقافي والأدبي للعام الدراسي الجديد، مبينة أن العام الحالي سيكون "عام النشاط المدرسي".

وقال مدير عام تربية كركوك، منصور مذري سلوم، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية عقدت اليوم اجتماعاً موسعاً بين قسم النشاط المدرسي وإدارات المدارس جرى خلاله مناقشة انطلاق الموسم الثقافي والأدبي لتربية كركوك".

وأضاف "هذا العام نولي اهتماماً كبيراً لتفعيل النشاط الأدبي للكوادر التربوية والطلبة حيث تحرز تربية كركوك في كل فعاليات وزارة التربية مراكز متقدمة".

وأشار إلى أن "الجانب العلمي والنشاط الأدبي مهم ومكمل لشخصية التربوي والطالب، ولدنيا في مدارسنا طلاب متميزون حيث حصد أحدهم المركز الأول للرياضيات في بطولة الدولة التي جرت في الإمارات مؤخراً حيث فاز بفعالية قوة وسرعة الحفظ والإجابات على اختبارات الرياضيات".

وفي السياق، أوضح مدير قسم النشاط المدرسي عباس حمدي بكتاش لوكالة شفق نيوز، أن "تربية كركوك ناقشت جملة مواضيع تخص واقع الأنشطة التربوية وفق البرنامج الوزاري المعد للفعاليات الأدبية والأنشطة، مقسمة لقراءة القرآن والشعر والرسم والمسرح والفيلم القصير وغيرها من الأنشطة التي تولي وزارة التربية ووزيرها أهمية كبيرة لها".

وتابع أن "من الأعمال المهمة التي هي ضمن متابعة القسم هو السفرات المدرسية وتنظيمها حيث تكون السفرة للأماكن المحددة من قبل تربية كركوك وفي الأيام المحددة وسوف نعمم كتاباً رسمياً على المدارس بهذا الشأن".