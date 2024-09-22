تربية كركوك تطلق حملة العودة إلى التعليم

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لتربية كركوك، يوم الاحد، اطلاق حملة العودة الى التعليم لمن تركوا مقاعد الدراسة.

وقال مدير عام تربية كركوك منصور مذري لوكالة شفق نيوز، إن "تربية كركوك اطلقت حملة ميدانية للعودة الى التعليم حيث تقوم الفرق الميدانية في المديرية العامة لتربية كركوك جهودها الحثيثة في تنفيذ حملة (العودة إلى التعليم) التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التربية، بدعم من منظمة اليونيسف".

وأضاف أن"الفرق الميدانية تجوب المحافظة من اجل التواصل مع الأسر والمجتمعات المحلية لتقديم المعلومات اللازمة حول أهمية التعليم وضرورة إعادة تاركوا التعليم إلى مقاعد الدراسة".

وتابع "تشمل الحملة تدوين بيانات الأفراد تاركي التعليم وتنظيم اللقاءات مع أولياء الأمور، بالإضافة إلى تعزيز الوعي حول الفوائد التعليمية والاجتماعية لاستمرار التعليم".

وأكد أن حملة "العودة إلى التعليم تأتي في إطار التزام الحكومة والمجتمع الدولي بتحسين مستوى التعليم في العراق بغية تحقيق مستقبل أفضل للأطفال المتسربين، وتعكس الأمل في بناء مجتمع يتسم بالتعليم والمعرفة".