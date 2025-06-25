تربية كركوك ترصد "تحرشاً" و"تجاوزات" في دروس خصوصية بأماكن غير ملائمة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية تربية كركوك، اليوم الأربعاء، عن مواصلة عمل لجنتها التفتيشية الخاصة بمتابعة المعاهد والمدارس الأهلية، مؤكدة رصد حالات تدريس خصوصي داخل منازل سكنية في بيئات غير ملائمة، بعضها شهد "تجاوزات خطيرة" بحق الطلبة.

وقال معاون مدير عام تربية كركوك، سامان مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المشكلة بموجب أمر وزاري صادر عن المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي في وزارة التربية، تواصل عملها التفتيشي في جميع المؤسسات التربوية الأهلية بمحافظة كركوك، والتي يزيد عددها على 200 مؤسسة، تشمل المدارس ومعاهد التقوية".

وأوضح مجيد أن "اللجنة تهدف لحماية مصلحة الطالب وضمان بيئة تعليمية آمنة"، مبينًا أنه "تم رصد وجود عدد من المعاهد الأهلية غير المرخصة، فضلًا عن منازل سكنية تحولت إلى أماكن لإعطاء الدروس الخصوصية، في بيئات غير مناسبة، ودون أي إشراف تربوي أو تعليمي رسمي".

وأشار إلى أن "اللجنة وثّقت في وقت سابق حالة داخل أحد أحياء كركوك، حيث قام شخص غير تربوي، خريج كلية الهندسة، باستئجار غرفتين داخل منزل سكني وتحويله إلى معهد غير مرخص، وحدثت داخله حالة تحرش بإحدى الطالبات، تم توثيقها بتسجيل صوتي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مما استدعى تدخل وزارة التربية وتشكيل لجنة تحقيقية، أثبتت أن الشخص لا ينتمي لأي مؤسسة تعليمية رسمية".

وشدد مجيد على أن "اللجنة تواصل زياراتها لجميع المؤسسات، المرخصة منها وغير المرخصة، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"، مشيرًا إلى أن "المديرية وبالتنسيق مع الأمن الوطني ستقوم بإغلاق كل معهد غير مجاز، ومحاسبة أي جهة تمارس نشاطًا تعليميًا دون موافقات رسمية، حفاظًا على سلامة الطلبة وضمان بيئة تعليمية سليمة".

وختم بالقول: "نطمئن الأهالي في كركوك أن هدفنا الأول هو حماية أبنائهم ومنع تكرار الحوادث المؤسفة، وسنواصل العمل لضمان تطبيق المعايير التربوية المعتمدة في عموم المحافظة".