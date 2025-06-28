تربية ذي قار توضح تفاصيل تسريب "الكتب الدراسية"

شفق نيوز - ذي قار

أصدرت المديرية العامة لتربية ذي قار، يوم السبت، توضيحاً بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول قضية اختلاس بعض الكتب المنهجية من المخزن وتوزيعها بشكل غير قانوني.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذا الكشف جاء نتيجة جهد مباشر ومتابعة دقيقة من قبل كوادر المديرية، وبالتعاون مع هيئة النزاهة، استنادًا إلى مذكرة رفعت قبل أشهر عدة، تتعلق برصد تصرفات غير قانونية يقوم بها أحد الحراس باحد المخازن بشأن تسريب الكتب المنهجية خارج المخزن".

وأضافت أن مدير عام تربية ذي قار، علي إسماعيل السبتي، وجه حينها بـ"تشكيل لجنة تحقيقية مختصة بهذا الشأن، والتي باشرت أعمالها عبر الشعبة القانونية في المديرية، وقد رفعت اللجنة نتائج تحقيقها إلى وزارة التربية، وبعد استكمال الإجراءات الأصولية، صادق وزير التربية على توصيات اللجنة، وتمت إحالة المتهم إلى هيئة النزاهة وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة".

وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، قد نفذت عمليَّة ضبطٍ بحقّ مُوظَّفٍ في مُديريَّة التربية بمُحافظة ذي قار، جرَّاء اختلاسه كتباً ومناهج دراسيَّة مُخصَّصة للتوزيع بين الطلبة مجاناً.

وأكَّدت الهيئة، في حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أنَّ فريقاً من مكتب تحقيق ذي قار، تمكَّن بعد إجراء عمليَّات التحرّي والتدقيق، والانتقال إلى مُديريَّة تربية المحافظة، من ضبط مُوظَّفٍ أقدم على اختلاس (12740) ألف كتابٍ مدرسيٍّ؛ ممَّا تسبَّب بإلحاق ضررٍ بالمال العام.