تربية ذي قار تفتتح مدارس جديدة وتعد بوجبة أخرى الاسبوع المقبل

شفق نيوز/ اعلن مدير عام تربية ذي قار، رياض العمري، يوم الاربعاء، عن عدد المدارس التي تم افتتاحها خلال الشهر الماضي، مشيرا الى ان الاسبوع المقبل سيشهد افتتاح وجبة جديدة من المدارس.

وقال العمري لوكالة شفق نيوز، ان ادارته افتتحت خلال الشهر الماضي 10 مدراس في اقضية الناصرية مركز المحافظة، وسيد دخيل، والفهود، والجبايش، مبينا ان قضاء الناصرية افتتحت فيه مدرسة واحدة بسعة (12) صفاً نموذجياً.

وبين أن مدرسة الناصرية هي ضمن مشروع وزارة التربية رقم (1) الذي كان متوقفاً عن العمل، وتم استئنافه مؤخراً بعد توفير المستلزمات المطلوبة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء.

واضاف العمري أن قضاء سيد دخيل ايضا افتتح مدرسة واحدة بسعة (12) صفا ضمن خطة تنمية الاقاليم لمحافظة ذي قار، مشيرا الى ان قضاء الفهود شرقي مدينة الناصرية، شهد افتتاح 3 مدارس، احداهن نموذجية بسعة (12) صفا ضمن خطة تنمية الاقاليم، ومدرستان سعة (6) صفوف ضمن خطة انعاش الاهوار الممولة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء.

واشار الى ان الحصة الاكبر من المدارس كانت لقضاء الجبايش اقصى جنوبي محافظة ذي قار، حيث افتتح 5 مدارس، من ضمنها مدرستان نموذجيتان، إحداهما بسعة 18 صفا ضمن خطة وزارة التربية، والثانية بسعة 12 صفا ضمن خطة تنمية الاقاليم، مضيفا ان المدارس الثلاث المتبقية بسعة 6 صفوف ضمن خطة إنعاش الأهوار.

واكد العمري، ان تربية ذي قار مستمرة بافتتاح المدارس وستنطلق خلال الاسبوع المقبل بافتتاح وجبة جديدة من المدارس المكتملة بعد إنهاء كافة المستلزمات المطلوبة لعملية افتتاح هذه المدارس.