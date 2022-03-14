تربية ذي قار تحقق في واقعة اعتداء ولي أمر طالبة على إدارة مدرسة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية تربية محافظة ذي قار اليوم الاثنين، اصدارها توجيهات لادارة قسم تربية الشطرة بالتحري عن حادثة الاعتداء على ادارة إحدى المدارس شمالي المحافظة.

وذكر معاون مدير تربية المحافظة، وصفي الإبراهيمي لوكالة شفق نيوز، ان "توجيهات صدرت لادارة قسم تربية الشطرة بالتحري عن حادثة الاعتداء على إدارة مدرسة هاجر للبنات في القضاء وتقديم شكوى جزائية بحق المعتدي".

وبين، أن "التوجيهات تضمنت أيضا تقديم تقرير مفصل بالواقعة لإدارة التربية العامة، يتضمن الأضرار التي تسبب بها الشخص المعتدي".

من جانب آخر، أوضح مصدر محلي تفاصيل الاعتداء على إدارة المدرسة وقيام ولي امر إحدى الطالبات بالاعتداء على المدرسة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "سبب الاعتداء يعود لقيام ادارة المدرسة بنقل طالبتين اثنتين (بنات ولي الأمر) بسبب سلوكهن غير الجيد، فضلا عن رسوبهن بكافة الدروس في الفصلين الأول ونصف السنة".

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا فيديويا يظهر فيه شخص بالاعتداء اللفظي على ادارة احدى المدارس، وتحطيم واقتلاع اللوحة التعريفية للمدرسة.