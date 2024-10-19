تربية ديالى تكشف عدد مدارسها الطينية والكرفانية: هناك خطة لاستبدالها

شفق نيوز/ كشفت مديرية تربية محافظة ديالى، يوم السبت، عن عدد المدارس الطينية الكرفانية في المحافظة، فيما أكدت وجود خطة لاستبدالها بمدارس جديدة.

وقال المتحدث باسم تربية ديالى عمار العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "المدارس الطينية المتبقية حتى اليوم في المحافظة عددها 9 مدارس والكرفانية يبلغ عددها 90 مدرسة في مناطق متفرقة من المحافظة".

وأضاف أن "رئيس الوزراء وافق وبشكل رسمي على بناء أبنية جديدة ونموذجية بالسرعة اللازمة في أماكن تلك المدارس لتكون بديلة عن الطينية والكرفانية لتوفير أجواء تعليمية مناسبة للطلبة في كافة مناطق المحافظة".

وتضم ديالى أكثر من 500 ألف طالب فيما تشهد زخما كبيرا في الصفوف المدرسية فضلا عن تحول الدوام الى المزدوج في الكثير من المناطق نتيجة قلة الأبنية المدرسية.