تربية ديالى تكشف أسباب تأخر صرف فروقات المحاضرين

شفق نيوز/ عزت مديرية تربية ديالى، يوم الاثنين، أسباب تأخر صرف فروقات المحاضرين وفق قرار التعاقد 315 الى كثرة اعدادهم والتغييرات في الشهادات الدراسية.

وقال مدير الإعلام التربوي في تربية ديالى، عمار العبيدي، لوكالة شفق نيوز، ان "تربية ديالى وكوادرها المختصة تبذل جهودا استثنائية لإنجاز فروقات المحاضرين وصرفها رغم الأعداد الكبيرة التي تقارب 31 الف محاضر مقارنة بالمحافظات الاخرى".

وبين انه "لا يوجد أي تأخير في صرف الفروقات، وإنما هي إجراءات إدارية ومالية وتدقيق القوائم"، مؤكدا ان "الإنجاز الكبير لكوادرنا في إتمام إجراءات صرف الفروقات وإبرام العقود وفق القرار ٣١٥ كلا حسب استحقاقه وسيتم صرف الفروقات قريبا جدا بعد انجاز تدقيق القوائم".

واشار الى ان "كوادر تربية ديالى وبناء على توجيهات المدير العام استنفرت جهودها خلال العطل الرسمية وعلى مدار الساعة لإنجاز فروقات المحاضرين بمهنية تشهدها جميع شرائح ومؤسسات المحافظة".

وتشهد ديالى منذ نحو عامين تظاهرات للمحاضرين بين الحين والأخر بدأت بمطالب التعاقد ثم تضمينهم بقرار 315 وسط توقعات برفع سقف مطالبهم الى التثبيت على الملاك الدائم خلال الأشهر القادمة.

وتتصدر ديالى أعاد محاضري التربية في البلاد مقارنة بالمحافظات الاخرى ويتجاوز عدد المحاضرين 31 الف محاضر.