تربية ديالى تعلن حاجتها إلى 500 مدرسة لمعالجة الدوام المزدوج والثلاثي

شفق نيوز/ أعلنت مديرية تربية محافظة ديالى، يوم الأحد، حاجتها لـ 500 مدرسة لمعالجة مشاكل الدوام المزدوج والثلاثي فيما كشفت عن 170 مدرسة بين منجزة وقيد الإنجاز ضمن موازنات تنمية الأقاليم ودعم المناطق المتضررة والقرض الصيني.

وقال مدير الاعلام التربوي في ديالى عمار العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "ديالى تضم نحو 1600 مدرسة من حيث أعداد الطلبة وعموم المراحل الاعدادية والمتوسطة والابتدائية والاقسام الاخرى موزعين في 1100 بناية مدرسة ما يؤكد الحاجة لأكثر من 500 مدرسة جديدة لإنهاء مشاكل الدوام المزدوج والثلاثي".

وكشف العبيدي ان "محافظة ديالى سلمت التربية 150 مدرسة ,و20 مدرسة أخرى قيد الانجاز و بنسب متقدمة ضمن موازنات تنمية الأقاليم (الجهد الهندسي للمحافظة) وصندوق دعم المناطق المتضررة الى جانب المباشرة ببناء 56 مدرسة أخرى ضمن القرض الصيني".

وأشار العبيدي الى ان "اغلب المدارس منخرطة بدوام مزدوج بسبب نقص الأبنية المدرسية مع نسبة قليل جدا من المدارس منخرطة بالدوام الثلاثي جراء اعمال الترميم والتأهيل".

ويعاني العراق ومنذ ثمانينيات القرن الماضي من قلة المدارس للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، إضافة إلى وجود مئات المدارس الطينية التي تنتشر في الأرياف والمناطق النائية في البلاد، مما جعل أكثر المدارس الموجودة تتبنى الدوام الثنائي والثلاثي في مسعى غير مجد لحل المشكلة.