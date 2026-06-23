تربية الأنبار عن وجود أكثر من ألف مدرسة وهمية: سنقاضي مروجي الشائعات

شفق نيوز- الأنبار

نفت مديرية تربية محافظة الأنبار، يوم الثلاثاء، صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود أكثر من ألف مدرسة وهمية في المحافظة، مؤكدة أن مدارس المحافظة تخضع لأنظمة إلكترونية ورقابة دقيقة.

وقال مسؤول الإعلام والاتصال الحكومي في مديرية تربية الانبار أثير عبدالباسط سالم، لوكالة شفق نيوز، إن "ما يتم تداوله بشأن وجود (1180) مدرسة وهمية داخل المحافظة عارٍ عن الصحة ولا يمت للواقع بصلة"، مؤكداً أن "هذا الرقم مستحيل وغير دقيق".

وأوضح أن " المدارس وبيانات الموظفين في تربية الأنبار تخضع لأنظمة إلكترونية ورقابة دقيقة ضمن منظومات رسمية معتمدة، ترتبط بآليات تنظيمية من بينها أنظمة تابعة للماستر كارد والشركة العامة للبطاقة الذكية، ما يجعل أي عملية تلاعب أو تزوير أمراً غير ممكن".

وأضاف سالم، أن "المديرية تعمل تحت إشراف مباشر ورقابة مستمرة من وزارة التربية العراقية"، مؤكداً أنه "لا توجد أي مؤسسة تعليمية في محافظة الأنبار خارج الإطار الرسمي أو غير خاضعة للمتابعة الأصولية".

وتابع قائلاً إن "المديرية تستنكر بشدة هذه الادعاءات التي تفتقر إلى المهنية، وتؤثر بشكل سلبي على المشهد التربوي في المحافظة"، مشيراً إلى أن "مدير عام تربية الأنبار وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية ورفع دعاوى قضائية بحق جميع مروّجي هذه الشائعات".

واختتم بالقول إن "هذه الادعاءات تتكرر بين فترة وأخرى ولا ترتبط بمواسم الامتحانات الوزارية"، موضحاً أن "الهدف منها النيل من سمعة العملية التربوية في الأنبار، التي تُعد نموذجاً يُحتذى به على مستوى العراق".

وفي وقت سابق من اليوم، تداولت منصات ومواقع إخبارية معلومات تفيد بوجود (1180) مدرسة وهمية تابعة لمديرية تربية الانبار في المحافظة، يُزعم أنها تتقاضى مخصصات مالية رغم عدم وجودها على أرض الواقع، وأنها "موجودة على الورق فقط".