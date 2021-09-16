تربية الأنبار تطلق الوجبة الأولى من رواتب المحاضرين

شفق نيوز / أعلن مدير تربية الأنبار، نافع الدليمي، يوم الخميس، توزيع الوجبة الأولى من رواتب المحاضرين والمحاضرات في عموم المحافظة.

وقال الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "بعد جهد كبير تم إطلاق رواتب المحاضرين والمحاضرات في عموم مدارس المحافظة، بعد عمل متواصل لأكثر من ٥ شهور في سبيل استحصال المبالغ المطلوبة".

وأضاف أن "هناك من حاولوا تزوير الأوامر الإدارية للمحاضرين مما تسبب بعرقلة صرف الرواتب طيلة الفترة الماضية، بالإضافة إلى حصول خلل في صرف بطاقة (ماستر كارد)".

وتابع الدليمي "هناك العديد من التساؤلات التي تردنا حول عدم صرف الرواتب عن طريق (الماستر كارد)، جوابنا على ذلك هو أن صرف الرواتب عن طريق الماستر كارد قد يتأخر إلى أسبوعين أو أكثر بسبب وجود من يعرقل صرف مستحقات المحاضرين في الأنبار".‏