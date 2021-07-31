تربية الأنبار تجهز قاعات الامتحانات بـ"الدَين" وتشخص مشكلة "كبيرة"

شفق نيوز/ كشف مدير عام تربية محافظة الأنبار، نافع الدليمي، يوم السبت، عن تجهيز قاعات امتحانات المرحلة المتوسطة بعموم المحافظة، من خلال التعامل مع بعض المحال التجارية، وشراء المبردات والمولدات، عن طريق آلية الدفع الآجل "الدين".

وقال الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة للتربية الانبار، أكملت كافة الاستعدادات لتأدية الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة، وتوفير المبردات والمولدات الأهلية".

ولفت الدليمي، الى أن "هناك مشكلة كبيرة نعاني منها في تربية الانبار، وهي كثرة الإصابات بفيروس كورونا بين الكوادر التربوية، وانعدام الدعم المالي من قسم الامتحانات في وزارة التربية"، مضيفا أن "توفير أجواء الامتحانات، كان باعتمادنا على أنفسنا".

وأوضح الدليمي، قائلاً "لجأنا للتعامل مع بعض المحال التجارية وشراء المبردات والمولدات بالدين (الدفع الآجل )، ونأمل من وزارة التربية او المالية تسديد المبالغ، كونها قد خصصت ضمن موازنة 2021، لكن للأسف منذ العام الماضي وحتى الآن، لم يتم صرف اي درهم للامتحانات، وهذه معضلة تواجه كل المحافظات وليست الانبار فقط".

وتابع أن "اولياء امور الطلبة يحملوننا مسؤولية الطلبة وتوفير الأجواء المناسبة لهم، ولا تلوم الجهات العليا على التقصير، وهذا ما دفعنا لتوفير المتطلبات اللازمة للطلبة بأي وسيلة".

وأشار الدليمي، إلى "التنسيق مع دوائر الصحة والدفاع المدني، بضرورة توفير مفارزها خلال الامتحانات، لتفادي اي خطر ممكن، كما أن هناك توجيهات صارمة على ضرورة اتباع تعليمات خلية الأزمة، من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي".

واختتم الدليمي، حديثة بالقول "لو كان الأمر يعود الي شخصياً، فأنا لست مع إقامة الامتحانات في هذا الوقت الحرج، وكنت ضمن الداعمين وبقوة لخيار اعتماد درجات نصف السنة بدلا من إجراء الامتحانات النهائية، للحفاظ على حياة الطلبة، كون الطالب انهى العام الدراسي إلكترونياً، لكن كان هناك إصرار شديد حال دون ذلك، ورغم ذلك نحن مستعدون على إجراء الامتحانات ولو في أصعب الظروف".