تربية النجف توضح ملابسات تعنيف أحد الطلبة وكسر أنفه

شفق نيوز/ أوضحت مديرية تربية النجف، يوم الخميس، ملابسات تعرض أحد الطلبة للتعنيف وكسر في الأنف على يد أحد المدرسين، في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وقال مدير إعلام تربية النجف، وسام عامر، لوكالة شفق نيوز، إن "الطالب اسمه عرفان عباس في الصف الأول المتوسط، وهو من أهالي ناحية الحرية، وقد أصيب بكسر في الأنف من قبل أحد المدرسين في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، أثناء تسلمه الكتب".

وبين أن "المدرس الذي قام بذلك أكد أنه كان يمزح مع الطالب وحصل الأمر بالخطأ وليس تعنيفاً"، مشيرا إلى أن "مديرية تربية النجف اتخذت الإجراءات القانونية بحق المدرس، كما أن الموضوع تم حله عشائرياً لكن فوجئنا بعد أيام بتقديم شكوى قضائية وتسليط الضوء إعلاميا على الحادثة".

وكانت وسائل اعلام محلية قد تداولت خبراً أن طالباً في محافظة النجف تعرض للتعنيف وكسر في الأنف من قبل أحد المدرسين في أول أيام العام الدراسي.