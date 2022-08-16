تربية النجف تستعد للعام الدراسي المقبل بـ"تحدي" الأبنية والملاكات التدريسية

شفق نيوز/ توقعت مديرية تربية النجف، يوم الثلاثاء، إنهاء أزمة اكتظاظ المدارس بالطلبة في العام الدراسي المقبل، مبينة أنها تواجه "تحدياً" بشأن قلة الأبنية المدرسية والملاكات التدريسية.

وقال مدير التربية، مردان البديري، لوكالة شفق نيوز، إن "ملف الأبنية المدرسية من الملفات الجيدة، حيث يوجد لدينا 32 بناية التي تشرف عليها هيئة الاعمار من تنمية الاقاليم، وأيضا العمل مستمر في ملف مشروع رقم واحد المتلكئ، فضلا عن القرض الصيني، فهذه جميعها أن اكتملت سيكون ملف الابنية المدرسية ممتازا، وستحل مشكلة اكتظاظ الطلبة داخل الصفوف".

أمّا ملف الملاكات، فذكر البديري "لدينا نحو 26 الف من الملاكات المستمرة، و9650 من المحاضرين، وأيضا العمل جار لإكمال ملف المتعاقدين على الألف درجة التي خصصت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤخرا، وسيتم الاكتمال منها بداية العام الدراسي المقبل، وهذه الأمور وغيرها ستسهم في إكمال نواقص ملاكات المديرية العامة للتربية".

وأشار إلى أن "ملاكات التربية تواجه ضغوطا، ومن أجل دعمها طالبنا وزارة التربية ومحافظة النجف بمخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإطلاق درجات الحذف والاستحداث من قبل مجلس الخدمة الاتحادي، وأيضا طالبنا بصلاحية التعاقد مع المحاضرين الجدد، وفي حال تم تخويلنا بذلك سيتم دعم ملاكاتنا خلال العام الدراسي المقبل".

أما فيما يخص الاعداديات المهنية، فأوضح البديري، أن "محافظة النجف فيها أكثر من 8 اعداديات مهنية، وتتضمن أقساما مهمة منها الطبية والالكترونية، وهناك اقبالاً واسعاً عليها، ونحاول توسعة القبول هذا العام لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة الراغبين في التقديم عليها".