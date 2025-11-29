تربية النجف: القصيدة الحسينية لا علاقة لها بمراسم رفع العلم العراقي

شفق نيوز- النجف

نفت مديرية تربية النجف، يوم السبت، علاقة تشغيل قصيدة حسينية بمراسم رفع العلم العراقي في مدرسة "المسلة" الابتدائية بالمحافظة، مشيرة إلى عدم اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها "تنفي اتخاذ أي إجراء حول ما حصل في مدرسة المسلة الابتدائية"، مبينة أن ما حصل في المدرسة "هو تأبين بمناسبة (استشهاد السيدة فاطمة الزهراء) وليس له علاقة بموضوع رفع العلم العراقي والسلام الوطني، فهي مراسم طبيعية متخذة أسبوعياً حسب التعليمات الوزارية".

ويأتي هذا التوضيح بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أنه تشغيل قصيدة حسينية وممارسة (اللطم) خلال مراسم رفع العلم العراقي بدلاً من النشيد الوطني العراقي المعتمد.

وزعم ناشطون، أن "تربية النجف أحالت مدير مدرسة (المسلّة) والمسؤول عن رفع العلم وترديد النشيد الوطني إلى التحقيق، على خلفية هذه الحادثة"، وهو ما نفته المديرية.