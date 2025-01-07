تربية المثنى تعطل دوام المدارس غداً بسبب غزارة الأمطار

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لتربية المثنى، يوم الثلاثاء، تعطيل دوام المدارس غداً الأربعاء بسبب غزارة الأمطار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إلى إدارات المدارس في المحافظة كافة، إلحاقاً للتوجيه السابق للمدير العام ولاستمرار نزول الامطار بغزارة وحرصا منا على سلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة، قررنا تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء في مدارس المحافظة ورياض الاطفال كافة".

وأضافت: "يستثنى من ذلك ديوان المديرية وأقسامها".