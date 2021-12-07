تربية الكرخ تصدر 3 توجيهات للمدارس تتعلق بكورونا ودوام المحاضرين

شفق نيوز/ أصدرت مديرية تربية الكرخ الثانية ببغداد، يوم الثلاثاء، توجيهات للمدارس تتعلق بفيروس كورونا ودوام المحاضرين.

واشارت وثيقة موجهة لإدارات المدارس حصلت عليها وكالة شفق نيوز، "الى ان دوام المحاضرين يكون ثلاث أيام في الأسبوع شرط توفر الشاعر والتخصص".

ولفتت الى أن "اي اصابة كورونا باي صف يغلق الصف باكمله لمدة اسبوعين".

وشددت على "عدم السماح مطلقاً لأي من الملاكات بالدوام دون أن يكون ملقحة وعلى الاشراف متابعة اخذ تقارير من كل المديرين بتقديم قائمة بالملاكات الملقحة واخرى بغير الملقحين وعلى قسم الموارد البشرية ارسال صحة صدور بكارت التلقيح ومنع غير الملقحين من الدوام ويسجلون غياب باستثناء من يمتلك تقرير صحي من لجنة طبية رسمية تمنعه من التلقيح وعليه أن يجري مسحه أسبوعيا".