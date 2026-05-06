تربية البصرة تفصل طلبة بعد فيديو مسيء للمقدسات

شفق نيوز- البصرة

قررت المديرية العامة لتربية البصرة، يوم الأربعاء، فصل مجموعة من طلبة "ثانوية السفير الأهلية" واتخاذ عقوبات انضباطية بحقهم، على خلفية ظهورهم في مقطع فيديو متداول تضمن إساءة للمقدسات الدينية.

وذكرت المديرية، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها فتحت تحقيقاً عاجلاً فور رصد المحتوى المتداول، للوقوف على ملابسات الحادثة، مبينة أن نتائج التحقيق وتوصيات اللجنة المختصة أفضت إلى اتخاذ عدة إجراءات بحق الطلبة المعنيين.

وأضافت أن مجلس انضباط المدرسة قرر فصل الطلبة للعام الدراسي الحالي، مع خصم 15 درجة من درجة السلوك الخاصة بهم، فضلاً عن نقلهم إلى مدارس أخرى خارج مدرستهم الحالية.

وأشارت إلى أن المدير العام لتربية البصرة بالوكالة صادق على القرارات كافة لتنفيذها بشكل فوري.

وأكدت المديرية أن المؤسسة التربوية "لن تتهاون مع أي سلوك يمس الثوابت الدينية أو الأخلاقية للمجتمع"، مشددة على أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى الحفاظ على قدسية المؤسسة التعليمية ومنع تكرار مثل هذه التصرفات.

كما دعت إدارات المدارس وأولياء الأمور إلى متابعة سلوك الطلبة، خصوصاً ما يتعلق باستخدام منصات التواصل الاجتماعي.