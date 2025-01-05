تربية البصرة تحمل المتظاهرين مسؤولية عدم صرف الرواتب

شفق نيوز/ حمّلت مديرية تربية البصرة، يوم الأحد، المتظاهرين مسؤولية تأخر صرف الرواتب، وذلك بعد أن أقدموا على غلق المبنى الخاص بها منذ 3 أسابيع.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نظراً لإغلاق مبنى المديرية العامة لتربية البصرة للأسبوع الثالث على التوالي من قبل المتظاهرين، فإن المديرية تؤكد عدم مسؤوليتها عن تأخر رواتب الملاكات التربوية الملاك الدائم ومعاملات التقاعد والمتعلقات التربوية الأخرى والعقود للشهر الحالي".

يذكر أن، مئات المتظاهرين من المحاضرين المجانيين وأصحاب ملف الـ19 ألف وظيفة، أغلقوا مبنى مديرية تربية محافظة البصرة، قبل أسابيع، احتجاجا على عدم ترويج معاملاتهم وشمولهم بالتعيينات.