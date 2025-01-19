تربية البصرة تحسم ملفي 35 و19 ألف وظيفة: ليس لدينا مشاكل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية تربية محافظة البصرة، يوم الأحد، عن حسم ملفاتها العالقة مع المشمولين بملفي 35 و19 ألف درجة وظيفية، والذين يتظاهرون منذ أشهر أمام مقرها.

وقال مدير تربية المحافظة عبد الرزاق فيصل، لوكالة شفق نيوز، إن "ملف الـ35 حسم منه 28 ألف موظف، وتسلموا رواتبهم من دون أي مشاكل، لكن حدثت لدينا مشكلة مع أكثر من 6 آلاف درجة وظيفية، بسبب تشابه الأسماء والساقطة سهواً، وقد أنجزت اللجنة المكلفة إجراءاتهم ورفعت إلى الوزارة في تأريخ 20/8/2024".

وأضاف أن "سبب التأخير هو عدم رد الوزارة على المتبقين من ملف 35، ونحن مستعدون لصرفها متى ما جاءت الموافقات"، مؤكداً أن "التربية ليس لديها أي مشاكل مع (التربويون) والتنسيقيات لا نتعامل معها، أما ما يخص ملف 19 فقد أكملته المديرية وسلمته أنا شخصياً إلى الوزارة و ننتظر إطلاق التمويل".

يذكر أن، مئات المتظاهرين من المحاضرين المجانيين وأصحاب ملف الـ19 ألف وظيفة، أغلقوا مبنى مديرية تربية محافظة البصرة، قبل أسابيع، احتجاجا على عدم ترويج معاملاتهم وشمولهم بالتعيينات.

وكانت مديرية تربية البصرة، حمّلت الأسبوع الماضي، المتظاهرين مسؤولية تأخر صرف الرواتب، وذلك بعد أن أقدموا على غلق المبنى الخاص بها منذ 3 أسابيع.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نظراً لإغلاق مبنى المديرية العامة لتربية البصرة للأسبوع الثالث على التوالي من قبل المتظاهرين، فإن المديرية تؤكد عدم مسؤوليتها عن تأخر رواتب الملاكات التربوية الملاك الدائم ومعاملات التقاعد والمتعلقات التربوية الأخرى والعقود للشهر الحالي".