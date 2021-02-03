تربية الانبار تهاجم هيئة الرأي بالوزارة: لا تمتلك الخبرة الكافية

شفق نيوز/ رأى مدير تربية محافظة الانبار غربي العراق، اليوم الأربعاء، أن هيئة الرأي في الوزارة "لا تمتلك الخبرة الكافية لتحديد مصير الطلبة"، واصفاً القرارات الاخيرة الصادرة عنها بـ"الخاطئة وغير المدروسة".

وقال نافع حسين لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة التربية اصدرت خلال الفترة الاخيرة عدة قرارات بوقت متأخر، وفي بعض الاحيان قبل يوم واحد من موعد الامتحانات أو بدء العام الدراسي"، معرباً عن أسفه "بأنها ليست المرة الاولى التي تقوم بها الوزارة بإصدار مثل هذه القرارات".

وأضاف حسين، "اعتدنا على مثل هذه القرارات، وأنا لا اريد ان اشكك بإدارة الوزارة، ولكن هيئة الرأي في الوزارة لا تمتلك الخبرة الكافية لتحديد مصير الطلبة".

واشار حسين إلى أن "هناك برنامجاً ممنهجاً لتدمير كل مؤسسات العراق"، مؤكداً "لا تزال محاولاتنا في الحفاظ على المؤسسة التربوية قائمة، رغم الظروف الصعبة والقرارات غير الصحيحة والتي عادة ما تأتي بوقت متأخر".

وتابع قائلاً، "هناك أخطاء كبيرة، ونحن على تواصل دائم مع الوزارة بشأنها"، مشدداَ ضرورة أن "تكون هناك قرارات صائبة وأن تصدر قبل فترة معقولة من الامتحانات أو بدء العام الدراسي، كي يتم دراستها من قبل مديريات التربية في المحافظات".

وأكد مدير تربية الانبار أنه "رغم كل الأخطاء الحاصلة في قرارات وزارة التربية إلا إننا على أتم الاستعداد لمعالجتها في الانبار".

يشار إلى أن وزارة التربية حددت مؤخراً يوم السبت الموافق الـ20 من شهر شباط الحالي، موعداً جديداً لامتحانات الدراسة الابتدائية للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021.