تربويون: تصحيح دفاتر الامتحانات يمر بظروف قاسية بالموصل

شفق نيوز/ كشف تربويون في الموصل، يوم الثلاثاء، أن تصحيح دفاتر الامتحانات للسادس الابتدائي تجري في مركز الفحص بدون كهرباء.

وقال مصدر في تربية نينوى لوكالة شفق نيوز، إن مئات المعلمين والمعلمات يشكون من انقطاع الكهرباء الوطنية خلال تأدية مهامهم بتصحيح الدفاتر الامتحانية للسادس الابتدائي في مركز الفحص الامتحاني بحي الضباط في الموصل.

وأوضح المصدر أن في مركز الفحص هناك مولد كهرباء لكنها غير قادرة على تغطية قاعات الامتحانات بأكملها والتي تبلغ أربعة قاعات للفحص كل قاعة يتواجد فيها أكثر من مئة معلم ومعلمة يزاولون أعمالهم على وجبات من السادسة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً .

وأول أمس السبت أكمل تلاميذ السادس الابتدائي الامتحانات العامة (الباكالوريا) في جميع أنحاء العراق.