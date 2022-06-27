تراوحت ما بين 10 أعوام الى 100 سنة سجن.. الأحكام الصادرة بحق شبكة التزوير في طابو الموصل

شفق نيوز/ حصلت وكالة شفق نيوز، اليوم الاثنين، على تفاصيل الأحكام الواردة بحق مجموعة من المتهمين بتكوين شبكة تزوير في دائرة التسجيل العقاري بمدينة الموصل، فيما تكونت الشبكة من موظفين ومدنيين كانت "عمليات التزوير" تجري لصالحهم.

وبيّن مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إن "محكمة جنايات نينوى/ الهيأة الاولى أصدرت احكاماً مختلفة بحق مدير وموظفين في التسجيل العقاري الأيسر (الطابو) وموظفي بلدية ومعقبين وعدد من المدنيين المتنفذين العاملين في مجال العقارات والذين ساهموا في عمليات التزوير وكانت لفائدتهم ومنافعهم الشخصية".

وأضاف المصدر أن "هذه الاحكام للمتهمين بقضايا التزوير وصلت بعضها الى (100 سنة)، فيما كان أقل حكم هو عشر سنوات".

وتدرج وكالة شفق نيوز الأحرف الأولى من أسماء الموظفين والمدنيين المدانين والأحكام الصادرة بحق كل منهم مع احتفاظها باسمائهم الكاملة وهم كل من (ن: 100 عام) ، (ن. ج : 22 عاماً)، (خ . ر: 55 عاماً)، المدير الأسبق في الطابو ( ف: 98 عاماً)، ( م. ط : 35 عاماً)، ( م. ج : 66 عاماً)، (أ. م : 41 عاماً)، (م.ق : 35 عاماً)، (أ. أ : 15 عاماً)، (ن . خ : 10 أعوام)، ( م. ص : 24 عاماً)، ( ع . ع . : 32 عاماً)، (م . أ : 56).

وكان مصدر أمني في محافظة نينوى أفاد، اليوم الاثنين، بأن عدد الأحكام الصادرة بحق مدير طابو الزهور الأسبق عن جرائم تزوير أدين بها وصلت الى 98 عاماً، فيما ينتظر أحكاما أخرى بقضايا أدين بها، مبينا ان هيئة النزاهة استطاعت في وقت سابق تفكيك شبكة كاملة وصل عدد افرادها الى أكثر من 10 أشخاص منهم موظفون في طابو الزهور (دائرة التسجيل العقاري الأيسر) وشعبة الأملاك في بلدية الموصل، للتلاعب وتزوير بحق أملاك عامة وخاصة.