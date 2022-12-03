"تراكتور" بلدية وشجار مسلح يوقعان ضحايا في بغداد وذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بأن المحافظة شهدت مقتل شخص اثر اندلاع شجار مسلح ووفاة غامضة لامرأة أجنبية الجنسية داخل أحد منازل الناصرية، في حين لقي اثنين مصرعهما بحادث سير غربي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شجاراً مسلحا اندلع بين جيران في منطقة المعدان بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، انتهى بمقتل شخص على الفور بعد تلقيه عدة رصاصات في جسده"، لافتا إلى أن "قوة امنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، واعتقال طرفي الحادث".

وأضاف المصدر، أن "مجموعة مسلحة فتحت نيران أسلحتها على منزل أحد المحامين وهو مقاول بذات الوقت في مجمع تينا السكني وتسببت باضرار مادية له دون البشرية، حيث تقدمت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بذلك وباشرت بإجراءات تحقيقية بالحادث لمعرفة الجناة ".

وعلى الجانب الآخر، توفيت امرأة نيجيرية الجنسية تبلغ من العمر 29 عاما وتعمل في إحدى الشركات الخدمية في المحافظة"، مبينا ان" قوة امنية نقلت الجثة للطب العدلي لبيان السبب الحقيقي للوفاة ".

وفي العاصمة بغداد، لقي شخصين مصرعهما، فيما أصيب اثنين آخرين نتيجة اصطدام عجلة بسيارة تنظيف تابعة للبلدية " تراكتور" وذلك على الطريق السريع الذي يربط منطقة ابو غريب بالغزالية، غربي بغداد، وفق مأخبر به مصدر أمني وكالة شفق نيوز.