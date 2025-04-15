ترافقها مدرعات أميركية.. 241 عائلة تغادر "الهول" السوري باتجاه العراق (صور)

شفق نيوز/ غادرت 241 عائلة عراقية، يوم الثلاثاء، مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية، متجهةً نحو الأراضي العراقية.

وقال مسؤول مكتب الخروج في مخيم الهول شكري الحجي، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الرحلة هي الدفعة الثامنة منذ بداية العام 2025 والرحلة 25 من رحلات إعادة العراقيين إلى بلادهم"، مبيناً أن "العدد المتوقع لهذه الرحلة هو 241 عائلة بعدد أفراد 865 شخص".

وأضاف الحجي: "يجري العمل خلال العام الجاري على إخراج العائلات العراقية الراغبة بالعودة لبلادها بالتنسيق بين الإدارة الذاتية والحكومة العراقية".

ووصلت صباح اليوم، نحو عشرين حافلة عراقية لنقل الخارجين من مخيم الهول إلى الأراضي العراقية عبر معبر اليعربية الحدودي شرق الحسكة.

ورافقت الحافلات مدرعات أمريكية ضمن إجراءات أمنية مشددة للتحالف لضمان وصول آمن للحافلات إلى الأراضي العراقية.

وفي اواخر آذار الفائت غادرت 186 عائلة عراقية، تضم 681 شخص مخيم الهول نحو الأراضي العراقية.

ومنذ عام 2021، بدأت الحكومة العراقية، بالتعاون مع منظمات دولية، تنفيذ خطة لإعادة عائلات عراقية من المخيم إلى البلاد، حيث يتم استقبالهم في مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم اجتماعيًا ونفسيًا، وسط اعتراضات محلية متكررة، ولاسيما من ذوي ضحايا التنظيم في نينوى، الذين يبدون تخوفهم من عودة هذه العائلات إلى مجتمعاتهم.