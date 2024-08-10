شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي، يوم السبت، تراجع كبير ومفاجئ بإمداد الطاقة الكهربائية في العراق.

وأشار المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى "انهيار شبه تام حدث قبل قليل للمنظومة الكهربائية الوطنية، تسبب بتراجع انتاج الطاقة من 29 الف ميكا واط الى 14 الف ميكا واط".

ولفت المصدر الى أن "ذلك ادى الى انقطاع الكهرباء وتراجع كبير بساعات التجهيز بعموم محافظات العراق".

وهذه هي المرة الرابعة التي تشهد فيها منظومة الكهرباء الوطنية انهياراً شبه تام، خلال السنوات الخمس الاخيرة، في حين تشكل الحكومة لجان تحقيقية بالموضوع.

ويعاني العراق منذ عشرات السنين من نقص في تجهيز الكهرباء حيث يضطر الاهالي الى شراء الكهرباء من مولدات تعود لمستثمرين .