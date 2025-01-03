تراجع "كبير" لأعداد الحمير في صلاح الدين

شفق نيوز/ كشف مربو الحمير في صلاح الدين، يوم الجمعة، عن تراجع كبير بأعدادها في عموم المحافظة بعد زيادة الطلب عليها في محافظات أخرى، فيما حذر مهتمون بالثروة الحيوانية من أن هذا النوع من الحيوانات معرض لخطر "الانقراض" خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة عدم الاهتمام بها.

وتمتاز محافظة صلاح الدين ببيئة زراعية ومساحات خضراء وريف يساعد على الاعتماد على الحمير والخيول في عمليات الرعي والتنقل.

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن صلاح الدين في نحو 200 حمار فقط.

ويقول محمود عكاب، أحد مربي الحمير في قضاء الضلوعية جنوبي صلاح الدين، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة صلاح الدين ولكونها منطقة ذات طبيعة ريفية فإن الطلب على الحمير في تزايد حيث يتم الاعتماد على الحمار في عملية الانتقال من المنزل إلى البستان وكذلك تحميل الحشائش على ظهره لنقلها إلى الأغنام والأبقار في الحظائر".

ويشير إلى أن "قضاء الضلوعية فيه حمير جيدة ويصل عددها إلى نحو 50 حماراً ونحن نبيع ونشتري الحمير حيث نعتمد عليها في الأعمال الحقلية والرعي فهي وسيلة نقل مهمة يعتمد عليها الراعي لقطع مسافات طويلة مع أغنامه ذهاباً وإياباً"، مشيراً إلى أن "الحمار حيوان ودود ومسالم وخدوم".

بدوره يؤكد المزارع من قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين، عبد الستار الجميلي، لوكالة شفق نيوز، أن "قضاء الشرقاط لديه رصيداً جيداً من الحمير يصل إلى أكثر من 100 حمار ذكر وانثى، والحمار صديق الراعي والمزارع".

ويضيف "سوق الحمير في المحافظة جيد من حيث البيع والشراء، وما زال الكثير من أهالي القرى يعتمدون على الحمار في الرعي والأعمال الزراعية والتنقل وحمل المواد فهو أفضل من وسائط النقل الحديثة يعمل بدون بنزين ويكون وفياً لصاحبه".

ويتابع الجميلي "أمتلك خمسة حمير بين ذكر وانثى، وهي جزء من طبيعة وجمال ريف محافظة صلاح الدين".

ويقول أحد تجار الحمير في صلاح الدين، خلف الحسن، لوكالة شفق نيوز، أن "أسعار الحمير في صلاح الدين تبدأ من 50 دولاراً وصولاً إلى 200 دولار أمريكي ولا يوجد لدينا سوق أو بورصة موحدة لبيع وشراء الحمير في المحافظة بل نعتمد على عمليات العرض والطلب حيث نقوم بجمعها ومن ثم إجراء المزاد عليها في مكان يتم الاتفاق عليه".

يلفت إلى أن "بورصة الحمير في أربيل هي الأفضل على مستوى سوق الحمير ولدينا تعاون مشترك معهم في عمليات البيع والشراء، وبالنسبة ليّ فأنا لديّ 30 حماراً".

ويردف الحسن "عدد الحمير في صلاح الدين يتراوح بين 200 إلى 300 حمار موزعة على أقضية ونواحي المحافظة في حين كان عددها قبل العام 2003 يتجاوز الألف حمار".