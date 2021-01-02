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تراجع قياسي بإصابات كورونا في العراق بـ840 حالة جديدة

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-02T12:02:26+0000
تراجع قياسي بإصابات كورونا في العراق بـ840 حالة جديدة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم السبت عن تسجيل 840 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق ومدن العراق في تراجع ملحوظ الى اقل المستويات لم تشهده البلاد منذ اشهر.

وقالت وزارة الصحة في الموقف الوبائي اليومي، إن مختبراتها سجلت 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة الى تماثل 1929 حالة للشفاء من كورونا.

وأوضحت الصحة أنها سجلت 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد.

وبحسب الوزارة فأن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 541746، وعدد حالات الاصابات الكلي 597033، وعدد الحالات التي تحت العلاج 42458 وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 155وعدد حالات الوفيات الكلي 12829 منذ تفشي الوباء في اذار 2019.

 وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه جدولاً يظهر الموقف الوبائي في البلد بحسب ما صدر عن وزارة الصحة العراقية. 

 

 

 

 

 

 

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