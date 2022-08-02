تراجع ساعات تجهيز الكهرباء في مدينة عراقية بسبب خفض إيران إمداد الطاقة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الكهرباء في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء في مدينة بعقوبة جراء إنخفاض إمداد الطاقة من الخط الإيراني الناقل.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أهالي قضاء بعقوبة ، نعلمكم سبب تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية يعود إلى تقليل الحصة المجهزة لمحافظة ديالى لمصدر تغذية خط " ميرساد _ ديالى ٤٠٠ك.ف " والذي تسببت بتراجع ساعات التجهيز في عموم قضاء بعقوبة.

ومن جانب آخر ، باشرت ملاكات شبكات نقل الطاقة الكهربائية فرع ديالى بالعمل على نصب محطة ثانوية متنقلة جديدة سعة ٦٣ميكا في المحطة الغربية التحويلية الثانوية ١٣٢/٣٣/١١ك.ف لفك اختناق المحطة ومغذيات ٣٣ك.ف ومغذيات ١١ك.ف التي تعاني من اختناقات كبيرة ، علما ستسهم المحولة المتنقلة الجديدة في رفع مستوى الفولتية واستقرارها وزيادة ساعات تجهيز.

ومن جانب شبكة التوزيع ، جار العمل من قبل ملاكات فرع توزيع كهرباء ديالى لشطر المغذيات ذات الاحمال العالية واستحداث خطوط جديدة ١١ك.ف وجاري العمل على تسليكها وإخراجها من محطة غرب بعقوبة الثانوية ٣٣/١١ك.ف لتوزيع الطاقة الكهربائية ، التي ستسهم في إستقرار عمل الشبكة الكهربائية واستقرار الفولتية وزيادة التجهيز في عموم مناطق غرب بعقوبة، وفقا للبيان.

إلى ذلك قالت وزارة الكهرباء في بيان، إنه وفقا لتقرير الطقس الدولي المؤشر على دخول مناطق جنوب العراق ووسطه الجدول الدولي لأعلى درجات حرارة مسجلة في العالم إيذانا ببدء الارتفاع الحراري التدريجي لعشرة أيام حرارية قادمة وبدرجات تفوق خمسين درجة مئوية.

ودعا البيان المواطنين إلى مراعاة ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، والترشيد بإستهلاك الطاقة وإطفاء الانارة،والاجهزة الكهربائية الغير ضرورية، وتخفيف الأحمال حفاظاً على اسقراراية المنظومة ولتتمكن المنظومة من مواكبة الطلب وعدم التأثير سلباً على ساعات التجهيز ،حيث الحفاظ عليها واجب وطني وانساني ومواطنينا اهلاً لها.