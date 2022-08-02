سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تراجع ساعات تجهيز الكهرباء في مدينة عراقية بسبب خفض إيران إمداد الطاقة

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-02T10:57:45+0000
تراجع ساعات تجهيز الكهرباء في مدينة عراقية بسبب خفض إيران إمداد الطاقة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الكهرباء في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء في مدينة بعقوبة جراء إنخفاض إمداد الطاقة من الخط الإيراني الناقل.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أهالي قضاء بعقوبة ، نعلمكم سبب تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية يعود إلى تقليل الحصة المجهزة لمحافظة ديالى لمصدر تغذية خط " ميرساد _ ديالى ٤٠٠ك.ف " والذي تسببت بتراجع ساعات التجهيز في عموم قضاء بعقوبة.

ومن جانب آخر ، باشرت ملاكات شبكات نقل الطاقة الكهربائية فرع ديالى بالعمل على نصب محطة ثانوية متنقلة جديدة سعة ٦٣ميكا في المحطة الغربية التحويلية الثانوية ١٣٢/٣٣/١١ك.ف لفك اختناق المحطة ومغذيات ٣٣ك.ف ومغذيات ١١ك.ف التي تعاني من اختناقات كبيرة ، علما ستسهم المحولة المتنقلة الجديدة في رفع مستوى الفولتية واستقرارها وزيادة ساعات تجهيز.

ومن جانب شبكة التوزيع ، جار العمل من قبل ملاكات فرع توزيع كهرباء ديالى لشطر المغذيات ذات الاحمال العالية واستحداث خطوط جديدة ١١ك.ف وجاري العمل على تسليكها وإخراجها من محطة غرب بعقوبة الثانوية ٣٣/١١ك.ف لتوزيع الطاقة الكهربائية ، التي ستسهم في إستقرار عمل الشبكة الكهربائية واستقرار الفولتية وزيادة التجهيز في عموم مناطق غرب بعقوبة، وفقا للبيان.

إلى ذلك قالت وزارة الكهرباء في بيان، إنه وفقا لتقرير الطقس الدولي المؤشر على دخول مناطق جنوب العراق ووسطه الجدول الدولي لأعلى درجات حرارة مسجلة في العالم إيذانا ببدء الارتفاع الحراري التدريجي لعشرة أيام حرارية قادمة وبدرجات تفوق خمسين درجة مئوية.

ودعا البيان المواطنين إلى مراعاة ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، والترشيد بإستهلاك الطاقة وإطفاء الانارة،والاجهزة الكهربائية الغير ضرورية، وتخفيف الأحمال حفاظاً على اسقراراية المنظومة ولتتمكن المنظومة من مواكبة الطلب وعدم التأثير سلباً على ساعات التجهيز ،حيث الحفاظ عليها واجب وطني وانساني ومواطنينا اهلاً لها.

related

ديالى.. شكاوى من قلة تجهيز الطاقة الكهربائية والإفصاح عن الأسباب

Date: 2021-12-28 09:35:02
ديالى.. شكاوى من قلة تجهيز الطاقة الكهربائية والإفصاح عن الأسباب

حريق يتسبب بانقطاع تام للكهرباء عن ناحية في ديالى

Date: 2021-07-22 19:37:53
حريق يتسبب بانقطاع تام للكهرباء عن ناحية في ديالى

في ذروة موجة الحر.. توقف مفاجئ لخطين للطاقة الإيرانية في ديالى

Date: 2021-06-28 20:22:53
في ذروة موجة الحر.. توقف مفاجئ لخطين للطاقة الإيرانية في ديالى

منفذ مندلي يمنع عشرات الشاحنات الايرانية من دخول العراق

Date: 2021-11-20 11:15:08
منفذ مندلي يمنع عشرات الشاحنات الايرانية من دخول العراق

ديالى.. هجوم لداعش يتسبب بانقطاع الكهرباء في 3 وحدات إدارية

Date: 2021-07-31 16:44:54
ديالى.. هجوم لداعش يتسبب بانقطاع الكهرباء في 3 وحدات إدارية

بعد عودة الخطوط الايرانية.. ارتفاع إمدادات الكهرباء بديالى الى 40%

Date: 2022-01-31 11:55:58
بعد عودة الخطوط الايرانية.. ارتفاع إمدادات الكهرباء بديالى الى 40%

ديالى تغلق منفذين حدودين مع إيران وتحجر شخصين مشتبه بإصابتهما بـ"كورونا"

Date: 2020-03-04 12:53:47
ديالى تغلق منفذين حدودين مع إيران وتحجر شخصين مشتبه بإصابتهما بـ"كورونا"

السيول الإيرانية تملأُ وديان ديالى ومصادر التخزين غائبة

Date: 2020-11-22 11:35:16
السيول الإيرانية تملأُ وديان ديالى ومصادر التخزين غائبة