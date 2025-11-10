تراجع حاد في حركة المطارات العراقية وتعليق رسمي (صور)

شفق نيوز- النجف

تشهد حركة المسافرين في عموم المطارات العراقية، يوم الاثنين، انخفاضاً ملحوظاً تجاوز الـ50% مقارنة بالأيام الاعتيادية عشية إجراء الانتخابات التشريعية المقررة غداً الثلاثاء.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز خلال جولة ميدانية في أروقة مطار النجف الدولي انخفاض أعداد المسافرين بشكل ملحوظ، فيما تزايدت حركة الوافدين إلى المحافظة للمشاركة في عملية التصويت العام.

من جهتها، أوضحت وزارة النقل العراقية أن "ضعف حركة السفر في عموم مطارات البلاد يُعدّ أمراً طبيعياً في مثل هذه المناسبات الوطنية، إذ يفضل أغلب المواطنين البقاء في محافظاتهم للمشاركة في الاقتراع".

وأضاف المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي لوكالة شفق نيوز أن "وزارة النقل وجّهت شركات الطيران والمنافذ الجوية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية الرحلات المنتظمة وتأمين عودة المسافرين بعد انتهاء يوم التصويت".

وصباح يوم غد الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وتحديداً عند الساعة السابعة صباحاً، تنطلق عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025، في بغداد والمحافظات، بما فيها محافظات إقليم كوردستان.

ويبلغ عدد ناخبي التصويت العام 20,063,773 ناخباً، موزعين على 8,703 مراكز اقتراع و39,285 محطة انتخابية في مختلف المحافظات، بحسب المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي.