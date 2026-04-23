تراث صلاح الدين: حادث الاعتداء على موقع أثري "تصرف فردي"

شفق نيوز- صلاح الدين

أكد مدير آثار وتراث صلاح الدين، محمود إبراهيم صالح، يوم الخميس، أن ما تم تداوله مؤخراً من حادث اعتداء على بعض المواقع الأثرية يعود إلى تصرف فردي خارج نطاق العمل الرسمي.

وقال صالح لوكالة شفق نيوز، إن "جميع أعمال التنقيب الجارية في المواقع الأثرية تتم بإشراف الجهات المختصة وبموافقات رسمية أصولية، ولا توجد أي تجاوزات من قبل الشركات العاملة ضمن العقود المبرمة".

وأضاف أن "ما تم تداوله مؤخراً هو حادث فردي محدود خارج نطاق العمل الرسمي، وقد جرى التعامل معه وفق القانون، بما يضمن حماية المواقع الأثرية ومنع أي اعتداء عليها مستقبلاً".

وأوضح المسؤول أن "أعمال التنقيب الرسمية جرت بموافقة وزارة الثقافة والهيئة العامة للآثار والتراث، وبموجب عقد رسمي مبرم بين الشركة المنفذة والجهة المختصة، حيث انتهت الأعمال في ثلاثة مواقع، فيما لا يزال العمل مستمراً في موقع واحد وفق الضوابط المعتمدة".

وكانت مفتشية آثار وتراث سامراء، قد نفت الخميس، وجود أي أعمال تجريف أو تجاوز على المواقع الأثرية خارج الأطر الرسمية، مؤكدة أن ما تم تداوله بهذا الشأن لا يعكس الواقع.

وقالت المفتشية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما أُثير بشأن حدوث اعتداء على بعض المواقع الأثرية يعود إلى تصرف فردي قام به أحد المواطنين خارج المواقع المخصصة للتنقيب، ولا يمت بصلة إلى أي شركة أو جهة استثمارية عاملة في هذا المجال".

وأكدت أن "الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص المعني، حيث ستتم محاسبته وفق الأصول من خلال إقامة دعوى قضائية بحقه".