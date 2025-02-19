تراث بعقوبة في "خطر".. محلة المنجرة تكافح للبقاء وسط تهالك المباني (صور)

شفق نيوز/ في قلب مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، تحتضن محلة المنجرة أزقة ضيقة تحمل بين جدرانها تاريخاً عريقاً وتراثاً معمارياً يعكس قدم المكان، لكنها اليوم تواجه خطر الاندثار بسبب الإهمال، وعلى الرغم من كونها مازالت تنبض بالحياة إلا أن بعض بيوتها وشوارعها متهالكة، مما يهدد بفقدان جزء مهم من هوية المدينة.

روح المدينة تكافح للبقاء

محلة المنجرة، التي تعود جذورها إلى عقود طويلة فهي أولى مناطق بعقوبة، وكانت تشتهر بكونها مركزاً للحكم في ديالى إبان سيطرة الاحتلال العثماني ومن ثم الانكليز، حيث تضم مبنى السراي الذي يعتبر دار الحكم وقتذاك بالإضافة إلى عدد من الدوائر الحكومية ولطالما عرفت بتنوع سكانها من مختلف الطوائف والقوميات والأديان من العرب والتركمان والمسيح وحتى اليهود، غير أن عوامل الزمن والإهمال حوّلتها إلى منطقة تعاني من تصدّع الجدران وتهالك الأسقف والطرق.

في هذا الصدد يقول أبو محمد وهو من سكان المحلة لوكالة شفق نيوز، إن "المنجرة روح بعقوبة حيث المدينة انبثقت من هنا وتوسعت فيما بعد وتضم عدة شواخص ما تزال شاهدة على تاريخها من بينها القيصرية القديمة ودربونة اليهود وحمام السوق القديم والسراي"، لافتاً إلى أن "محلة المنجرة مهملة حاليًا وعلى الرغم من ذلك ما تزال تتميز بالحركة والحياة".

وأضاف أن "بعض مباني المنجرة الآن متهالكة وتتآكل يوماً بعد آخر، إذ سقطت أجزاء منها ولابد من الاهتمام بها لكونها تمثل إرثاً تاريخياً لبعقوبة".

وجهة تراثية مهددة بالزوال

بدوره أكد نبيل العزاوي، وهو باحث في التاريخ، أن "تأسيس مدينة بعقوبة بدأ من محلة المنجرة عام 1760، بداية من ساحة الوثبة مروراً برأس العكد والفايزية وحتى قنطرة خليل باشا، لكن معالمها اليوم اقتربت من نهايتها بعد انهيار عدد من مبانيها والمتبقية آيلة للسقوط أبرزها مبنى السراي، وفي حال انهيارها فإن صفحتها ستطوى إلى الأبد وتمحى من الذاكرة وهذا ما نحذر منه".

وأشار العزاوي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "هذه المباني تحتاج إلى تدخل سريع من الجهات المختصة، فمن الممكن إنقاذها عبر عمليات الترميم المدروسة بدلًا من تركها تنهار"، مبيناً أن "الاهتمام بهذه المحلة العريقة والمهمة لدى السكان في المدينة يمكن أن يحولها إلى وجهة تراثية وسياحية مهمة في ديالى".

ودعا العزاوي، إلى "ضرورة أن يكون هناك تدخل عاجل من قبل الجهات الحكومية والمنظمات المتخصصة بالتراث لإنقاذ محلة المنجرة إلى جانب عدة أبنية ومناطق قديمة في محافظة ديالى من خطر الزوال والنسيان".

وفي العام الماضي، زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، محافظة ديالى لمتابعة سير العمل في عدد من مشاريع البنى التحتية بالمحافظة، حيث افتتاح طريق بغداد- الخالص بطول 60 كم ذهاباً وإياباً، ضمن مشروع تأهيل وصيانة طريق بغداد- كركوك.

ومن المعروف أن محافظة ديالى العديد من المناطق السكنية التي تعاني من مشكلات في البنى التحتية وإهمال حكومي على مدار سنوات طويلة.