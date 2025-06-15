تذمر وشكاوى من تراجع التجهيز.. البصرة تستعين بـ"البرمجة" لتأمين الطاقة الكهربائية

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في البصرة، يوم الأحد، عن استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات عديدة خلال النهار والليل في عدد من مناطق المحافظة، عازياً السبب إلى ارتفاع الأحمال على المنظومة الكهربائية مع دخول فصل الصيف.

وبيّن المصدر أن "واقع الطاقة الكهربائية في المحافظة يشهد تراجعاً ملحوظاً، رغم أن معدل التوليد الحالي بلغ 6010 ميغاواط، إلا أن الحمل الفعلي للمحافظة يقدّر بـ4316 ميغاواط".

وأكد أن "الجهات المعنية تدعي اعتماد برمجة تقنين بواقع (10 ساعات تشغيل مقابل ساعتين قطع)، ولكن الواقع خلاف هذا الأمر".

وأضاف أن "بعض مجموعات التوزيع تتعرض للفصل، مما أدى إلى فقدان 300 ميغاواط إضافية من الطاقة المجهزة، ما فاقم من معاناة المواطنين في ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة".

وأشار المصدر إلى "أن الجهات الفنية تبذل جهوداً متواصلة لإعادة استقرار المنظومة، إلا أن استمرار زيادة الطلب يتطلب معالجات عاجلة وخططاً استباقية لتقليل ساعات القطع وتحسين واقع الخدمة".