تدهور الوضع الاقتصادي في الديوانية ينذر بتوسع وباء كورونا

شفق نيوز/ اكدت خلية الازمة في محافظة الديوانية، يوم الأحد، أن تدهور الوضع الاقتصادي دفع الأهالي إلى عدم الالتزام بإجراءات الحظر الصحي، فيما كشفت دائرة صحة المحافظة عن عدد كوادرها المصابين بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

وقال الناطق باسم الخلية، تحسين الزرگاني لوكالة شفق نيوز، إن "مواطني الديوانية لم يلتزموا بإجراءات الحظر الصحي المفروض بسبب جائحة كورونا وذلك نتيجة الوضع الاقتصادي الذي يعيشونه واعتمادهم على قوتهم اليومي، حيث أن الديوانية تعتبر من أفقر محافظات البلاد".

واشار الى أن "الأوضاع في المحافظة غير مستقرة بسبب التظاهرات الأخيرة".

من جانبها، كشفت دائرة صحة الديوانية، عن أعداد الكوادر الصحية المصابين بفيروس كورونا.

وأخبر مسؤول اعلام الصحة، محمد العادلي، وكالة شفق نيوز، أن "مجموع الإصابات للكوادر الصحية في الديوانية منذ بدء الجائحة بلغ 758 مصاباً"، لافتا إلى ان "الوفيات من الكوادر 5 وفيات".

وأضاف، أن "عدد الاصابات الكلي في الديوانية وصل إلى 23 ألفاً و853 إصابة".