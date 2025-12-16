تدهور المستوصف البيطري في الخالص بعد غرقه بمياه الأمطار (صور)

شفق نيوز - ديالى

أظهرت صور حصلت عليها وكالة شفق نيوز، يوم الثلاثاء، تدهورًا كبيرًا في واقع المستوصف البيطري في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، بعد غرقه بمياه الأمطار والطين، وتحوله إلى مكان أشبه بالمهجور.

وبحسب موظفين في المركز، تحدثوا للوكالة، فإن "مياه الأمطار الأخيرة دخلت إلى المكاتب، وما زالت مستويات الرطوبة مرتفعة في المركز حتى الآن نتيجة قدمه وانخفاضه عن الأراضي المحيطة به".

وأكد الموظفون، الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم، أن "بناية المركز متآكلة، وظروفها الحالية تعيق أداء واجباتهم البيطرية وتعرقل تقديم الخدمات لمربي الثروة الحيوانية".

وطالب الموظفون الجهات الحكومية بـ"تدخل عاجل لمعالجة التصريف وإعادة تأهيل المبنى، خوفًا من حدوث انهيارات فيه".