تدني مدى الرؤية يوقف الحركة الجوية في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز- بغدادتوقفت الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي بشكل كامل نتيجة انخفاض مدى الرؤية بسبب سوء الأحوال الجوية في الأجواء المحيطة بالمطار.

وأفاد مصدر ملاحي لوكالة شفق نيوز، بأن جميع رحلات الإقلاع والهبوط معلقة في المطار لحين تحسن الأجواء وعودة مدى الرؤية إلى الحدود المسموح بها تشغيلياً، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي حفاظاً على سلامة المسافرين والطواقم الجوية.

من جانبه قال مدير الاعلام في وزارة النقل ميثم الصافي في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن المطار سيتم اعادة افتتاحه أمام الرحلات بعد تحسن الأجواء.