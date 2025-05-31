تدشين 6 مشاريع كهربائية في البصرة

شفق نيوز/ افتتح وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم ‏السبت، 6 مشاريع مهمة في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة، بينها محطات نقل حديثة ومراكز ‏صيانة متخصصة بمواصفات فنية عالية ضمن استعدادات الصيف.

وافتتح فاضل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مشروع توسعة محطة الجزيرة بجهد (33/11 ك.ف) لفك اختناقات الشبكة الكهربائية ‏عن مناطق الصقر الأولى والثانية والجزيرة والعاهد والأيمن، كما دشن العمل في متنقلة الغدير الكهربائية بجهد (33/11 ك.ف)، والتي تمثل حلاً تقنياً متطوراً ‏لتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية في مناطق البيارق ونهر حسن وكردلان والساحل وإفراز (37).‏

وأضاف البيان، أن "فاضل، افتتح (4) مراكز صيانة تخصصية ‏مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات، بدءاً بمركز صيانة كتيبان الذي سيقدم خدمات الصيانة وتأهيل الشبكة ‏الكهربائية لسكان مناطق الجبارات والخضر والحوطة وكتيبان والكرامشة، ما يضمن سرعة الاستجابة ‏لمعالجة الأعطال بشكل فوري".‏

كما افتتح مركز صيانة نهر حسن المتخصص في خدمة 6 أحياء سكنية حيوية ‏تضم الوسام والكباسي الكبير والصبخة وبيت شنان والتنومة وحي الموظفين، حيث سيعمل المركز على ‏توفير خدمات صيانة متقدمة وحلول تقنية سريعة للمشاكل الكهربائية التي تواجه هذه المناطق السكنية ‏المكتظة.‏

وأشار البيان، إلى أن "اليوم شهد أيضاً افتتاح مركز صيانة الفيحاء الذي يغطي نطاقاً جغرافياً واسعاً يشمل مناطق الفيحاء ‏والرملة والصقر وأبو الزوري والجزر الأربعة والفيروزية وأبو مشايخ، بينما دشن أيضاً مركز صيانة ‏الصالحية المتخصص في تقديم خدمات الصيانة ومعالجة أعطال الشبكة في مناطق كوت الكوام والشهداء ‏والصفا والميثاق والجلال".‏

واطلع فاضل، بحسب البيان، على الأعمال التنفيذية لمحطة الريان بجهد (33/11 ك.ف)، التي ‏شارفت على الإنجاز، وستساهم عند اكتمالها في فك اختناقات الشبكة الكهربائية عن مناطق الجويمة ‏والجباسي وبيت العود والجبارات، ما يعزز من استقرار الطاقة لهذه المناطق الحيوية، كما تفقد الأعمال التنفيذية النهائية لمتنقلة شط العرب بجهد (33/11 ك.ف)، التي تقترب من مرحلة ‏التشغيل، وستعمل على فك الاختناقات عن مناطق اللواء والمهجرين والجامعة وشارع 32 والجرف، حيث ‏تمثل هذه المتنقلة إضافة نوعية لمنظومة التوزيع الكهربائي في القضاء.‏

وتابع: "في إطار المشاريع الاستراتيجية طويلة المدى، أطلع المهندس فاضل على الأعمال التنفيذية لمشروع ‏إنشاء محطة الفيحاء الثانوية بجهد (132/33 ك.ف)، التي تضم ثلاث محولات بقدرة (90‏‎ MVA ‎‏) لكل ‏منها بطاقة إجمالية تبلغ‎ ) ‎‏270 ‏MVA‏)، حيث تُفذ هذا المشروع الحيوي شركة (بيس) التركية، ويعد واحداً ‏من أهم المشاريع الممولة من البنك الدولي التي تم توقيع عقدها مؤخراً".