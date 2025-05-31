تدشين 6 مشاريع كهربائية في البصرة
شفق نيوز/ افتتح وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم السبت، 6 مشاريع مهمة في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة، بينها محطات نقل حديثة ومراكز صيانة متخصصة بمواصفات فنية عالية ضمن استعدادات الصيف.
وافتتح فاضل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مشروع توسعة محطة الجزيرة بجهد (33/11 ك.ف) لفك اختناقات الشبكة الكهربائية عن مناطق الصقر الأولى والثانية والجزيرة والعاهد والأيمن، كما دشن العمل في متنقلة الغدير الكهربائية بجهد (33/11 ك.ف)، والتي تمثل حلاً تقنياً متطوراً لتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية في مناطق البيارق ونهر حسن وكردلان والساحل وإفراز (37).
وأضاف البيان، أن "فاضل، افتتح (4) مراكز صيانة تخصصية مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات، بدءاً بمركز صيانة كتيبان الذي سيقدم خدمات الصيانة وتأهيل الشبكة الكهربائية لسكان مناطق الجبارات والخضر والحوطة وكتيبان والكرامشة، ما يضمن سرعة الاستجابة لمعالجة الأعطال بشكل فوري".
كما افتتح مركز صيانة نهر حسن المتخصص في خدمة 6 أحياء سكنية حيوية تضم الوسام والكباسي الكبير والصبخة وبيت شنان والتنومة وحي الموظفين، حيث سيعمل المركز على توفير خدمات صيانة متقدمة وحلول تقنية سريعة للمشاكل الكهربائية التي تواجه هذه المناطق السكنية المكتظة.
وأشار البيان، إلى أن "اليوم شهد أيضاً افتتاح مركز صيانة الفيحاء الذي يغطي نطاقاً جغرافياً واسعاً يشمل مناطق الفيحاء والرملة والصقر وأبو الزوري والجزر الأربعة والفيروزية وأبو مشايخ، بينما دشن أيضاً مركز صيانة الصالحية المتخصص في تقديم خدمات الصيانة ومعالجة أعطال الشبكة في مناطق كوت الكوام والشهداء والصفا والميثاق والجلال".
واطلع فاضل، بحسب البيان، على الأعمال التنفيذية لمحطة الريان بجهد (33/11 ك.ف)، التي شارفت على الإنجاز، وستساهم عند اكتمالها في فك اختناقات الشبكة الكهربائية عن مناطق الجويمة والجباسي وبيت العود والجبارات، ما يعزز من استقرار الطاقة لهذه المناطق الحيوية، كما تفقد الأعمال التنفيذية النهائية لمتنقلة شط العرب بجهد (33/11 ك.ف)، التي تقترب من مرحلة التشغيل، وستعمل على فك الاختناقات عن مناطق اللواء والمهجرين والجامعة وشارع 32 والجرف، حيث تمثل هذه المتنقلة إضافة نوعية لمنظومة التوزيع الكهربائي في القضاء.
وتابع: "في إطار المشاريع الاستراتيجية طويلة المدى، أطلع المهندس فاضل على الأعمال التنفيذية لمشروع إنشاء محطة الفيحاء الثانوية بجهد (132/33 ك.ف)، التي تضم ثلاث محولات بقدرة (90 MVA ) لكل منها بطاقة إجمالية تبلغ ) 270 MVA)، حيث تُفذ هذا المشروع الحيوي شركة (بيس) التركية، ويعد واحداً من أهم المشاريع الممولة من البنك الدولي التي تم توقيع عقدها مؤخراً".