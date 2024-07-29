تدشين نظام "الإدارة المشتركة" للمستشفيات العراقية لتقليل علاج المرضى خارج البلاد

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، عن تدشين برنامج التشغيل والإدارة المشتركة للمستشفيات الحديثة في مستشفى النجف التعليمي.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه في العراق، ويأتي بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المؤسسات الصحية ويهدف البرنامج إلى تقليل حاجة المواطنين للعلاج خارج العراق وتوفير مبالغ كبيرة.

وأوضح السوداني خلال الافتتاح أنه تابع سير العمل في البرنامج ومراحله التنفيذية في المستشفى، بما في ذلك الحالات العلاجية التي يتم تقديمها تحت نظام المشاركة مع شركة (سان دوناتو) الإيطالية المتخصصة. وأكد خضوع الشركات المشاركة لمستويات دقيقة من التدقيق والمراجعة، مما أدى إلى اختيار شركة (سان دوناتو) للمشاركة في هذا المشروع. كما أجرى جولة في أروقة المستشفى للتأكد من مستوى الخدمات وانسيابية تطبيق النظام.

وأعرب السوداني عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة في تحسين مستوى المستلزمات والأجهزة الطبية، مشيراً إلى أن نظام الإدارة المشتركة سيتم تطبيقه في ست محافظات: النجف الأشرف، البصرة، ميسان، ذي قار، كربلاء، وبابل، موضحا أن هذا النظام سيساعد على تعزيز خبرات الكوادر الطبية والصحية في العراق، وتوفير خدمات علاجية متقدمة في مختلف التخصصات.

وأشار السوداني إلى أن تطبيق البرنامج يأتي ضمن أهداف الحكومة لرفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال تبني أسلوب جديد في الإدارة والتشغيل المشترك مع شركات عالمية متخصصة، لافتا الى ان هذا الأسلوب سيساهم في تحقيق أفضل خدمات ورعاية صحية، ويعكس التزام الحكومة بتحسين قطاع الصحة.

وأوضح السوداني أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ مشاريع تأهيل سريعة للمستشفيات في بغداد والمحافظات، مع التأكيد على استمرار العمل في هذا المجال.

وأشار إلى استكمال مشاريع المستشفيات والمراكز الصحية المتلكئة، مؤكداً أن العمل جارٍ عبر لجان مختصة لضمان إتمامها بكفاءة.

كما كشف السوداني عن خطط لبناء 16 مستشفى جديداً بسعة 100 سرير على مستوى الأقضية، والتي ستطرح قريباً على شركات مختصة.

وأوضح أن الحكومة خصصت أموالاً إضافية لمراكز علاجية تخصصية لأمراض الكلى والسرطان والقلب، بهدف تحسين نوعية العلاج في هذه المجالات.

وأشاد السوداني بالإصرار والتفاني الذي أظهرته الشركة المنفذة للعقد، مؤكداً أن مستشفى النجف سيتحول إلى مركز رئيسي للعلاج. كما عبر عن تفاؤله بنجاح الأسلوب التشاركي الذي سيتم تنفيذه بالتوازي مع تطبيق قانون الضمان الصحي، مشيداً بجهود وزارة الصحة ودائرة صحة النجف.