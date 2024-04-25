تدشين منفذ في بغداد لتزويد الغاز للسيارات وإعادة العمل بنظام التقسيط لنصب المنظومة

شفق نيوز/ أعلن وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر، يوم الخميس، افتتاح مشروع منفذ الصمود النموذجية في بغداد لتزويد الغاز السائل للمركبات، الى جانب افتتاح ورشة أضافة منظومة الغاز السائل، واصفا ياها بانها خطوة "مهمة" لمواكبة زيادة كميات الاستهلاك للغاز السائل التي تشهد ارتفاعاً في أعداد المركبات التي تستخدم هذه المنظومة.

ونقلت وزارة النفط في بيان اليوم، عن صابر قوله: ان هذه المشاريع تعد من أكبر المشاريع في قطاع الغاز السائل بالعراق، مبينا ان مشروع ورشة الصمود النموذجية لإضافة منظومات الغاز السائل للسيارات تضم ( 8 ) منصات، أما مشروع منفذ الصمود النموذجي للغاز السائل للسيارات، فيضم( 12 ) مجهزة بواقع (24 ) ذراع ، وبمعدل تجهيز (288 ) سيارة بالساعة الواحدة.

من جهته قال مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز أنمار علي حسين، ان المشروع تم تنفيذه من قبل الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز من حيث التصاميم والأشكال الهندسية والفنية وصولًا لعملية التشغيل في الورشة والمنفذ مع اعتماد أعلى معايير السلامة الأمان في إتمام هذا المشروع ودخوله حيز العمل ".

وأضاف ان هذا المشروع النموذجي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في قطاع الغاز السائل، وهو من ضمن المشاريع التي نفذت في المدخل الجنوبي للعاصمة بغداد ، ويعد موقعاً إستراتيجيًا يلبي حاجة المواطن الكريم من وقود الغاز السائل .

واشار حسين إلى أن منافذ تجهيز وقود الغاز للمركبات تعتمد التسعيرة المقررة ( 200 ) دينار للتر الواحد.

وتابع المدير العام ان "الشركة أعادت العمل بنظام التقسيط للمواطنين الراغبين بنصب منظومة إلغاز في مركباتهم ، على أن يكون سعر المنظومة هو ( 500 ) الف دينار مقسمة على (5) أشهر وبواقع ( 100 ) ألف دينار لكل شهر وحسب الآلية التي تعتمدها الشركة ، عبر آلية الدفع الإلكتروني المسبق من خلال أجهزة ومراكز ( pos ) في جميع المنافذ والورش التابعة لها ".