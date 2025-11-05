تدشين مشروع جديد لتحلية المياه في البصرة للحد من اللسان الملحي

شفق نيوز- البصرة

شرعت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، يوم الأربعاء، بوضع حجر الأساس لمشروع محطة تصفية مياه لتغذية مناطق الدير والنشوة والشافي بطاقة إنتاجية تبلغ 4000 متر مكعب، ضمن خطة حكومية متكاملة تهدف إلى مواجهة أزمة اللسان الملحي وتأمين مياه صالحة للاستخدام اليومي للسكان.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني لوكالة شفق نيوز، إن "اللسان الملحي وصل إلى هذه المناطق وأصبح من الواجب علينا إنشاء محطات لتحلية المياه"، موضحاً أن "المشروع يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة لمعالجة تحديات المياه في المحافظة".

وأضاف أن "التنسيق بين الحكومة المحلية ورئاسة الوزراء والجهات المعنية في الوزارات أسفر عن المباشرة بتنفيذ مشاريع تحلية المياه في العديد من مناطق مركز المحافظة والوحدات الإدارية".

ولفت العيداني إلى أن "الأيام الماضية شهدت وضع حجر الأساس لسبع محطات، فيما يمثل هذا المشروع المحطة الثامنة ضمن سلسلة المشاريع المستمرة لتحسين واقع المياه وتقليل معاناة المواطنين".

وشهدت محافظة البصرة، خلال الأسابيع الماضية، تظاهرات شعبية بمناطق التميمية والحيانية والعشار، حيث شهدت الشوارع الرئيسة حرق إطارات وقطعاً جزئياً للحركة المرورية، احتجاجاً على تفاقم أزمة ملوحة المياه.

وتتصاعد أزمة ملوحة المياه في محافظة البصرة، حتى باتت تشكل تهديداً بيئياً واجتماعياً، امتد من أقضية شمال المحافظة ليصل إلى قلب المدينة وأطرافها الجنوبية، ومع غياب المعالجات الجذرية وتراجع الإطلاقات المائية، باتت المياه الواصلة إلى منازل مئات الآلاف من المواطنين غير صالحة للاستخدام البشري.