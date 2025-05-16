تدشين محطة كهرباء جديدة لفك الاختناقات في بغداد
شفق نيوز/ افتتح وزير الكهرباء زياد علي فاضل، محطة غرب بغداد (400K.V)، ضمن حملة فك الاختناقات لصيف 2025.
وذكر بيان صادر عن وزارة الكهرباء، أنه جرى توسعة محطة غرب بغداد (400K.V), من سعة ( 1250 MVA) إلى (1500 MVA), عبر تنصيب محولة ذاتية بإتاحة (250) بعد إنجاز الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والفحوصات التشغيلية اللازمة كافة.
بدوره أكد الوزير، دعم رئيس مجلس الوزراء المستمر لخطط الوزارة الرامية لتحسين واقع الكهرباء في البلاد وتلبية احتياجات المواطنين.
ووفقا للبيان، فإنه ستسهم هذه التوسعة في حل جزء من اختناقات جانب الكرخ في بغداد، وقضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار، مما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويرفع كفاءتها استعداداً لموسم الصيف المقبل.