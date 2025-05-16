تدشين محطة كهرباء جديدة لفك الاختناقات في بغداد

شفق نيوز/ افتتح وزير الكهرباء زياد علي فاضل، محطة غرب بغداد (400‏K.V‏)، ضمن حملة فك ‏الاختناقات لصيف 2025. ‏

وذكر بيان صادر عن وزارة الكهرباء، أنه جرى توسعة محطة غرب بغداد (400‏K.V‏), من سعة ( 1250 ‏MVA‏) إلى (1500 ‏MVA‏), ‏عبر تنصيب محولة ذاتية بإتاحة (250) بعد إنجاز الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية ‏والفحوصات التشغيلية اللازمة كافة.‏

بدوره أكد الوزير، دعم رئيس مجلس الوزراء المستمر لخطط الوزارة الرامية ‏لتحسين واقع الكهرباء في البلاد وتلبية احتياجات المواطنين.‏

ووفقا للبيان، فإنه ستسهم هذه التوسعة في حل جزء من اختناقات جانب الكرخ في بغداد، وقضاء الفلوجة ‏بمحافظة الأنبار، مما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويرفع كفاءتها استعداداً لموسم الصيف ‏المقبل.‏