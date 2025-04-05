تدشين خط جديد.. مطار النجف يستقبل أول رحلة من المدينة المنورة

شفق نيوز/ هبطت أول رحلة جوية مباشرة من المدينة المنورة في السعودية، يوم السبت، في مطار محافظة النجف، في خطوة لتشغيل خط جوي مكون من 4 طائرات لتعزيز السياحة والتجارة بين البلدين.

وقال المتحدث باسم مطار النجف عقيل الفتلاوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المطار استقبل أول رحلة مباشرة للشركة العالمية للطيران، قادمة من المدينة المنورة في السعودية، وذلك بجهود الحكومة المحلية ممثلة بالمحافظ يوسف قناوي، وإشراف إدارة المطار الجديدة برئاسة حيدر الميالي".

وأضاف أن "هذا الخط الجوي يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الدينية والسياحية والتجارية بين العراق والمملكة العربية السعودية، خصوصًا في موسم العمرة والزيارات المليونية".

من جهته، أوضح ممثل الشركة العالمية للطيران، حيدر أحمد، أن "الشركة بدأت تشغيل رحلات من النجف وبغداد إلى المدينة المنورة، بأسطول مكوّن من 4 طائرات، مع خطة لزيادته إلى 6 طائرات في حزيران المقبل، والتوسّع إلى وجهات مثل إسطنبول، الأردن، الإمارات، البحرين".