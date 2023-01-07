تدشين خط جديد للرحلات جوية بين إيران والعراق

2023-01-07T07:18:48.000000Z

شفق نيوز/ أعلن غلام رضا كريم آقائي مدير عام مطارات شيراز في جنوب إيران، يوم السبت، عن اطلاق شركة " بارس إير" رحلات جوية بين شيراز ومطار النجف الدولي بالعراق.

وقال آقائي في تصريح صحفي، إنه على ضوء تزايد الطلب على مسار رحلات شيراز – النجف ولتقديم الخدمات المناسبة للمسافرين تم تسيير الرحلات ذهابا وإيابا.

وأشار أن اول رحلة انطلقت من شيراز صباح الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري، ومنها ستقوم بارس اير بتسيير بواقع رحلة واحدة أسبوعيا كل يوم خميس من شيراز الى النجف وبالعكس.

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