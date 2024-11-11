تدخلات "سياسية" في تربية نينوى.. نقل ملاكات وتعيين "متعاقدين" كمدراء خلافا للضوابط

شفق نيوز/ كشفت عضو مجلس محافظة نينوى لليال البياتي، اليوم الاثنين، عن وجود تدخلات في ملف تربية نينوى تقضي بسيطرة أحزاب على هذا الملف واوامر ادارية تصدر من وزير التربية.

وقالت البياتي في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك تأثيرات على تسوية الملاك في تربية نينوى وأوامر ادارية صدرت من وزير التربية وبضغط من السياسيين تقضي بنقل مدراء أقسام وموظفين وحرفيين في تربية نينوى حَول واقعها الى واقعٍ يرثى له".

وأضافت البياتي؛ أن "أكثر من 200 حالة نقل في تلعفر صدرت من قبل مدير تربية نينوى"، مشيرة إلى أن "اغلب مدارس القضاء اصبحت شاغرة والاهالي نظموا وقفة احتجاجية بهذا الخصوص امام قائممقامية تلعفر للمطالبة بتقديم خدمات دراسية جيدة لابنائهم في المدارس التي باتت تشكو من شغور في كوادرها التعليمية بسبب سيطرة سياسيين على ملف التنقلات".

من جانبه؛ كشف مصدر مطلع في نينوى عن وجود تدخلات تمارسها أطراف سياسية وبعض النواب في عمل مديرية تربية نينوى، مؤكدا أن تلك التدخلات أسفرت عن نقل عدد كبير من الكوادر التدريسية وتعيين بعضهم في مواقع مهمة رغم كونهم من الموظفين العقود.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ إن "أكثر من 250 معلما ومدرسا نقلوا بتوصيات من نواب ونائبات من مناطق غربي نينوى إلى الموصل ما أثر على تسوية الملاك في تربية نينوى".

وأشار المصدر إلى تعيين مدير قسم في التربية بتوصية من نائبة في البرلمان"، مبيناً أن ذلك المدير سبق وأن كان بدرجة حرفي قبل أن يتدرج وظيفياً.

ولفت إلى أن التربية عينت موظفين اثنين بتوصية من أحزاب كمسؤولين في شعبة الإبتدائي وشعبة الملاك الثانوي رغم كونهم عقود وعينوا حديثاً في 2023.

وأوضح المصدر أن أعضاء في مجلس نينوى التقوا بمدير تربية المحافظة وناقشوا معه تدخلات نواب ونائبات في نقل مئات المعلمين والمعلمات بالاضافة إلى تعيين مدراء أقسام خلافا للشروط وخارج التوصيف الوظيفي للقسم والذي أدى لهبوط المستوى التعليمي للطلبة.